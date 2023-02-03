Зеленский объянил, что ездит за границу ради благодарности и за оружием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершает зарубежные поездки с двумя целями.

По его словам, первой целью является благодарность европейским лидерам и руководству Евросоюза.

Вторая цель – достижение договоренности по поставкам оружия украинским военным.

Что касается его поездки в Европу, Зеленский сказал, что она будет зависеть от ситуации в стране, поскольку в посещении Брюсселя есть серьезные риски.