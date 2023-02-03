Евросоюз готов включить Украину в свою роуминг-зону в ближайшее время

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ведется работа по безотлагательному включению Украины в зону роуминга Европы.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕС плюс Украина в Киеве.

Между государствами Евросоюза действует бесплатная роуминговая связь. Действие соответствующего соглашения предусмотрено до 2032 года.

Относительно вступления страны в ЕС мнение иное. В ходе саммита была озвучена позиция, что Украина пока не готова к вступлению в альянс. Этот процесс не быстрый и требует прохождения определенных этапов. Страна пока находится на начальном этапе этого процесса.

