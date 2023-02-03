Урсула фон дер Ляйен рассказала, как ей пришлось прятаться в бомбоубежище в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что во время визита в Киев ей пришлось прятаться от авианалета в бомбоубежище.

Она отметила, что ходила в почтовое отделение на Майдане вместе с украинским премьером Денисов Шмыгалем.

По ее словам, там проходил обмен обычных лампочек на LED-лампы, переданные Украине Евросоюзом.

После этого визита начался авианалет, и главе Еврокомиссии пришлось спуститься в бомбоубежище. По ее словам, это показало реальность войны.