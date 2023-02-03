DW: в Германии обсуждают возвращение отмененной в 2011 году обязательной военной службы

Deutsche Welle сообщает, что власти Германии обсуждают возвращение обязательной военной службы, отмененной в 2011 году.

Издание пишет, что новый глава бундесвера Борис Писториус считает отмену военной службы ошибкой.

Журналисты отмечают, что за последние 20 лет численность немецкой армии уменьшилась до 183 тыс. солдат с 317 тыс.

При этом Писториус уверен, что даже если вернуть военную службу, это никак не поможет Германии в ближайшие два-три года.