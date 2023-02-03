DW: в Германии обсуждают возвращение отмененной в 2011 году обязательной военной службы
Deutsche Welle сообщает, что власти Германии обсуждают возвращение обязательной военной службы, отмененной в 2011 году.
Издание пишет, что новый глава бундесвера Борис Писториус считает отмену военной службы ошибкой.
Журналисты отмечают, что за последние 20 лет численность немецкой армии уменьшилась до 183 тыс. солдат с 317 тыс.
При этом Писториус уверен, что даже если вернуть военную службу, это никак не поможет Германии в ближайшие два-три года.
Опубликовано: Светлана Репина
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