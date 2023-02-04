Захарова: Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщение украинского премьера Дениса Шмыгаля об амбициозном плане Украины по вступлению в Евросоюз за два года.

Захарова напомнила, что некоторые страны остаются в статусе кандидатов на вступление в Евросоюз уже более 30 лет.

По ее мнению, Украину отделяют от членства в ЕС световые годы, и на днях это подтвердили в Еврокомиссии.

Захарова уточнила, что Украина нарушает международные обязательства в части основных прав и свобод.