Захарова: Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщение украинского премьера Дениса Шмыгаля об амбициозном плане Украины по вступлению в Евросоюз за два года.
Захарова напомнила, что некоторые страны остаются в статусе кандидатов на вступление в Евросоюз уже более 30 лет.
По ее мнению, Украину отделяют от членства в ЕС световые годы, и на днях это подтвердили в Еврокомиссии.
Захарова уточнила, что Украина нарушает международные обязательства в части основных прав и свобод.
Опубликовано: Светлана Репина
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