Мирошник: ВСУ взорвали 22 моста на севере ЛНР
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что украинские военные взорвали все 22 моста на севере региона, когда уходили оттуда.
По его словам, были взорваны абсолютно все мосты, пригодные для какого-либо использования. Сейчас их восстанавливают.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочную в Запорожской области.
Между тем глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что из-за ракетного обстрела моста в Мелитопольском районе погибло 5 человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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