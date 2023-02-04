Мирошник: ВСУ взорвали 22 моста на севере ЛНР

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что украинские военные взорвали все 22 моста на севере региона, когда уходили оттуда.

По его словам, были взорваны абсолютно все мосты, пригодные для какого-либо использования. Сейчас их восстанавливают.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочную в Запорожской области.

Между тем глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что из-за ракетного обстрела моста в Мелитопольском районе погибло 5 человек.