Зеленский: ВСУ не собираются сдавать Артемовск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не намерены покидать Артемовск (Бахмут).
Он уточнил, что никто не собирается сдавать город, а Вооруженные силы Украины будут бороться, сколько смогут.
В то же время Зеленский признал, что в последнее время боевой дух на Украине заметно упал.
Ранее сообщалось, что для создания видимости удержания Артемовска ВСУ могут оставить в городе мобилизованных.
Опубликовано: Светлана Репина
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