Зеленский: ВСУ не собираются сдавать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не намерены покидать Артемовск (Бахмут).

Он уточнил, что никто не собирается сдавать город, а Вооруженные силы Украины будут бороться, сколько смогут.

В то же время Зеленский признал, что в последнее время боевой дух на Украине заметно упал.

Ранее сообщалось, что для создания видимости удержания Артемовска ВСУ могут оставить в городе мобилизованных.