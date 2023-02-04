Business Insider: после увольнений сотрудников Цукерберг за один день стал богаче на 12 миллиардов долларов

2023-02-04 00:43

Business Insider сообщает, что за один день состояние главы Meta Марка Цукерберга увеличилось на 12 млрд долларов, благодаря росту акций на 21%.

Рынок оптимистично отреагировал на сокращение расходов компании и массовое увольнение сотрудников.

После нескольких дней роста прибыльность акций компании возросла на 50 %.

По индексу миллиардеров Bloomberg Цукерберг находится на 21 позиции с состоянием в 57,2 млрд долларов, а к началу 2022 года его состояние оценивалось в 125 млрд долларов.

Опубликовано: Светлана Репина