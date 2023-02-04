Business Insider: после увольнений сотрудников Цукерберг за один день стал богаче на 12 миллиардов долларов
Business Insider сообщает, что за один день состояние главы Meta Марка Цукерберга увеличилось на 12 млрд долларов, благодаря росту акций на 21%.
Рынок оптимистично отреагировал на сокращение расходов компании и массовое увольнение сотрудников.
После нескольких дней роста прибыльность акций компании возросла на 50 %.
По индексу миллиардеров Bloomberg Цукерберг находится на 21 позиции с состоянием в 57,2 млрд долларов, а к началу 2022 года его состояние оценивалось в 125 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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