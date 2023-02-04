The Telegraph: Великобритания собирается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Издание The Telegraph сообщает, что в МВД Великобритании готовятся официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией».

Если это произойдет, принадлежность к частной военной компании, посещение ее мероприятий и ношение символики будет считаться преступлением.

По информации издания, обсуждение этого вопроса пока находится на начальной стадии, но решение может быть принято достаточно быстро.

Ранее Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.