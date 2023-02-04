Медведев: видна перспектива полного банкротства Украины
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что Украину ждет неизбежное банкротство.
Он напомнил, что по данным Goldman Sachs, с начала спецоперации ВВП Украины уже снизился на 35%.
По итогам 2023 года ожидается снижение еще на 5-10%. Медведев уточнил, что страна лишилась урожая, промышленного потенциала и доступа к территориям с полезными ископаемыми.
По его словам, перспектива полного банкротства украинской государственности тановится все более очевидной.
Опубликовано: Светлана Репина
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