Медведев: видна перспектива полного банкротства Украины

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что Украину ждет неизбежное банкротство.

Он напомнил, что по данным Goldman Sachs, с начала спецоперации ВВП Украины уже снизился на 35%.

По итогам 2023 года ожидается снижение еще на 5-10%. Медведев уточнил, что страна лишилась урожая, промышленного потенциала и доступа к территориям с полезными ископаемыми.

По его словам, перспектива полного банкротства украинской государственности тановится все более очевидной.