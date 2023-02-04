Более 2000 человек арестованы во время операции по пресечению практики детских браков в Индии

Полиция сообщила, что более 2000 человек были арестованы в пятницу на северо-востоке Индии в ходе операции по выявлению детских браков.

По данным ООН, в Индии насчитывается более 220 миллионов несовершеннолетних невест, но количество детских браков резко сократилось с начала столетия.

Двухнедельная кампания по пресечению практики браков с несовершеннолетними началась в штате Ассам в пятницу, 4 февраля, после того, как премьер-министр Химанта Бисва Сарма призвал общественность помочь положить этому конец.

По словам Химанты Бисва Сармы, почти каждая восьмая женщина в штате Ассам была беременна в возрасте до 18 лет, что приводит к высоким показателям младенческой и материнской смертности.

Суперинтендант полиции штата Сингх рассказал СМИ, что в первый день акции полиции 2044 человека были арестованы по подозрению в организации таких браков, в том числе 52 священника и местных чиновника, которые разрешали неравные браки.

По словам источника, полиция выявила в общей сложности 4074 эпизода, которые предстоит расследовать.

Законный возраст вступления в брак в Индии составляет 18 лет, но миллионы детей по-прежнему вынуждены вступать в брак в более раннем возрасте, особенно в бедных сельских районах.

