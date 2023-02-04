Инвесторы Tesla терпят неудачу в коллективном иске против Маска
Акционеры Тesla потерпели неудачу в коллективном иске против генерального директора Илона Маска из-за его твитов в 2018 году.
Девять присяжных пришли к выводу в пятницу (по местному времени) после двух часов обсуждения, что истцы не могут доказать, что Маск несет ответственность за их убытки на фондовом рынке.
Инвесторы, предъявляющие иск, обвинили Маска в его заявлениях в твите о мошенничестве, которое привело к колебаниям цены акций.
Адвокат Маска утверждал во время процесса, что невозможно точно определить, как фраза «обеспеченное финансирование» повлияла на динамику цен.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Подросток-инвалид, найденный мертвым с личинками и мухами на ее теле, был жертвой предполагаемого родительского пренебрежения
Подросток-инвалид умерла после того, как родители оставили ее в состоянии, "не пригодном для животных". Спасатели обнаружили тело Кейли Титфорд с мухами и личинками на нем и сильно отросшими ногтями.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Ребенок терял вес и его рвало: в больнице врачи обнаружили, что он голодает из-за диеты с миндальным молоком
Детский диетолог Марина Чапарро рассказала об опасностях неправильного кормления детей. Она видела ребенка с кетоацидозом, признаком голодания, из-за диеты с миндальным молоком.Подробнее...
-
Храмова Оксана
76-летняя женщина застрелила смертельно больного мужа по его просьбе в больнице Флориды
Затем женщина забаррикадировалась в комнате на несколько часов, пока ее не смогли задержать. Полиция Дейтона-Бич заявила, что женщина и ее муж заключили договор, чтобы положить конец его страданиям.Подробнее...