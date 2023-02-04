Инвесторы Tesla терпят неудачу в коллективном иске против Маска

Акционеры Тesla потерпели неудачу в коллективном иске против генерального директора Илона Маска из-за его твитов в 2018 году.

Девять присяжных пришли к выводу в пятницу (по местному времени) после двух часов обсуждения, что истцы не могут доказать, что Маск несет ответственность за их убытки на фондовом рынке.

Инвесторы, предъявляющие иск, обвинили Маска в его заявлениях в твите о мошенничестве, которое привело к колебаниям цены акций.

Адвокат Маска утверждал во время процесса, что невозможно точно определить, как фраза «обеспеченное финансирование» повлияла на динамику цен.