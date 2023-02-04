Студенты российских вузов будут изучать цели, задачи и причины СВО

В обязательную образовательную программу по истории включат изучение целей, задач и причин спецоперации на Украине.

Новые принципы преподавания в вузах были изложены на официальном сайте Минобрнауки РФ. Нововведения рассчитаны на непрофильные специальности.

В опубликованных положениях отмечены новые темы, которые начнут изучаться с 1 сентября.

Сюда относятся цели, задачи, причины специальной военной операции на Украине, а также санкции, вводимые против РФ и все, что касается вхождения в состав страны новых субъектов.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, новый учебник по истории с включенными в него разделами про СВО может появиться и в школах России в следующем учебном году.