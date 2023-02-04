Студенты российских вузов будут изучать цели, задачи и причины СВО
В обязательную образовательную программу по истории включат изучение целей, задач и причин спецоперации на Украине.
Новые принципы преподавания в вузах были изложены на официальном сайте Минобрнауки РФ. Нововведения рассчитаны на непрофильные специальности.
В опубликованных положениях отмечены новые темы, которые начнут изучаться с 1 сентября.
Сюда относятся цели, задачи, причины специальной военной операции на Украине, а также санкции, вводимые против РФ и все, что касается вхождения в состав страны новых субъектов.
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, новый учебник по истории с включенными в него разделами про СВО может появиться и в школах России в следующем учебном году.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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