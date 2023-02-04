Зеленский требует юридического статуса в ЕС для Украины

2023-02-04 10:59

После саммита с ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский настаивает на скорейшем вступлении своей страны в Евросоюз.

«Мы уже говорим как члены ЕС», — сказал Зеленский в своем видеообращении в пятницу вечером. 

По его словам, статус Украины в ЕС должен быть закреплен юридически. 

Однако комиссия ЕС во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем стать членом Евросоюза.

Опубликовано: Тарас Медведев