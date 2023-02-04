Вашингтон направит средства, изъятые у российского олигарха, на помощь Украине

Министерство юстиции США объявило в пятницу о первой передаче конфискованных российских средств с целью помощи Украине, сообщает CNN.

«Сегодня я объявляю, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских средств, предназначенных для Украины», — заявил Меррик Гарланд, добавив, что конфискованные активы последовали за обвинительным актом, предъявленным олигарху Константину Малофееву в апреле.

Эта сумма пойдет в Госдеп «на поддержку украинского народа», сказал министр юстиции.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, присутствовавший при принятии решения, заявил, что Киев стремится тем самым «добиться, чтобы украинский народ получил компенсацию за причиненный огромный ущерб».

