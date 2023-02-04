Пекин заявляет, что инцидент с исследовательским зондом был использован как предлог для «клеветы» на Китай

Пекин заявил в субботу, что скандальный пролет китайского «аэростата –наблюдателя» над Соединенными Штатами был использован в качестве предлога для «клеветы» на Китай.

Пентагон объявил в пятницу, что обнаружил большой аэростат над США, и заверил, что не сомневается, что страной его происхождения является КНР, которая использует зонд в шпионских целях.

Китайские власти, ссылаясь на «невольное» вторжение, выразили «сожаление».

Ввиду этого дела, наделавшего шума в США, глава американской дипломатии Энтони Блинкен отложил запланированный еще в 2022 году визит в Пекин, призванный разрядить напряженность в отношениях с Китаем.

