В ходе боев за Бахмут погиб американский «волонтер» гуманитарной миссии

В Бахмуте на погиб американский сотрудник гуманитарной организации, сообщает Госдепартамент США.

Как сообщила жена погибшего в Instagram, 33-летний волонтер эвакуировал мирных жителей, когда машина скорой помощи попала под обстрел.

Он приехал на Украину только в январе, сообщила вдова.

По данным ряда американских СМИ, в том числе Washington Post, покойный был ветераном Корпуса морской пехоты США и дважды участвовал в миссии в Афганистане.