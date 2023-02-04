В ходе боев за Бахмут погиб американский «волонтер» гуманитарной миссии
2023-02-04 11:49
В Бахмуте на погиб американский сотрудник гуманитарной организации, сообщает Госдепартамент США.
Как сообщила жена погибшего в Instagram, 33-летний волонтер эвакуировал мирных жителей, когда машина скорой помощи попала под обстрел.
Он приехал на Украину только в январе, сообщила вдова.
По данным ряда американских СМИ, в том числе Washington Post, покойный был ветераном Корпуса морской пехоты США и дважды участвовал в миссии в Афганистане.
Опубликовано: Тарас Медведев