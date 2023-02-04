Республиканец Джордж Сантос держит Вашингтон в напряжении

Сантос в своем резюме перед избирателями представил себя, как успешного бизнесмена с Уолл-Стрит и борца за права животных, что, как оказалось не соответствует действительности.

Еще конгрессмен сообщил, что он Сын бразильских иммигрантов, бежавших от Холокоста и во всех своих статусах он казался убедительным.

«Сантос хочет, чтобы американская мечта была для всех», — написала о кандидате региональная газета незадолго до промежуточных выборов.

А спустя месяц после его победы на выборах «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование, где пришла к выводу: высшее образование, карьера в крупных банках, семейное положение — все это выдумано.

С тех пор Сантос стал «мальчиком для битья» и не только для СМИ, но и для артистов, выступающих в жанре юмора и сатиры.

История Сантоса будоражит Соединенные Штаты уже несколько недель — в том числе и потому, что подробности его реальных дел слишком критичны.

Сантос не только лгал о своей карьере, но и выдумывал странные подробности, которые были опровергнуты.

Он утверждал, что был звездой волейбола во время учебы в университете, где он никогда не учился. Он утверждает, что потерял четырех сотрудников в результате нападения на ночной клуб Pulse во Флориде, в результате которого погибли 49 человек.

О своей матери он рассказал, что она пережила теракты 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре. Однако записи иммиграционных властей показывают, что в то время ее вообще не было в Соединенных Штатах. Также нет никаких доказательств того, что его бабушка и дедушка бежали от нацистов.

Сантос признался, что «украсил» свое резюме.

«Я не мошенник. Я не аферист», — защищался он в телеинтервью. Но он не может объяснить все выдуманные истории, поэтому 34-летнему политику грозят юридические последствия.

Следователи уже прояснили несколько несоответствий. Сантос не может объяснить, откуда взялись 700 000 долларов, которые он использовал для финансирования своей предвыборной кампании. Он утверждал, что деньги поступили из его личного состояния, но суммы не соответствовали задекларированным доходам.

Менее сложной для установления правды стала история с больной собакой ветерана морской пехоты США, на лечение которой Сантос собирал средства.

Утверждается, что полученные от американцев немалые средства Сантос просто присвоил себе.