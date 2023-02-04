Экипаж из четырех британцев побил рекорд по гребле в Черном море

Экипаж, в состав которого вошел профессор университета Лафборо в Лестершире, побил мировой рекорд по гребле в Черном море.

Доктор Дэнни Лонгман вместе с Роландом Берром, Алексом Дамбравой и Греггом Боттерманом приняли участие в рекордной гонке.

Команда преодолела в общей сложности расстояние в 1200 км между Румынией и Грузией за девять дней 18 часов, побив предыдущий рекорд в 11 дней и шесть часов.

Участники обратились а Книгу рекордов Гиннеса, чтобы внести сюда свое достижение.