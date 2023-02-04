Французский политик Флориан Филиппо заявил, что США хотят ЕС членством «коррумпированной и нищей» Украины в союзе.

4 февраля лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём официальном аккаунте Twitter заявил о том, что возможное членство Украины в Европейском союзе служит интересам Соединённых Штатов.

Политик считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят вступления Украины в ЕС, чтобы «подлить масла в огонь», спровоцировав эскалацию украинского конфликта.

Помимо прочего, по мнению Филиппо, данное развитие событий ослабит страны-участницы Евросоюза, «которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом», что также крайне выгодно Белому дому.