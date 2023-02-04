Португалия поставит Украине танки Leopard 2, если удастся отремонтировать

Португалия поставит Украине танки Leopard 2, заявил премьер-министр страны Антонио Кошта.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы передать некоторые из наших танков», — сказал он информационному агентству Lusa во время поездки в Центральноафриканскую Республику.

«Я не знаю, сколько танков будет отправлено (на Украину), но об этом будет объявлено в свое время», - добавил он.



Португалия ведет переговоры с Германией о получении разрешения для поставок танков из португальских запасов, а также обсуждает возможность ремонта некоторых вышедших из строя танков.