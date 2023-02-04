Лукашенко вернулся в Беларусь после командировки в Зимбабве и ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко вернулся домой после большой командировки в Зимбабве и ОАЭ.

В субботу, 4 февраля 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вернулся домой после большой командировки на Ближний Восток и Юг Африки в ходе которой белорусский лидер посетил Зимбабве и Объединённые Арабские Эмираты.

Отмечается, что в аэропорту Абу-Даби, откуда «борт №1» отправился в Минск, Лукашенко лично провожал вице-премьер, министр внутренних дел ОАЭ, шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.