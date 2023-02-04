Delfi: Латвия построила на границе с Беларусью 36 километров забора
2023-02-04 16:49
Латвия построила с августа 2022 года на границе с Беларусью 36 километров пограничного барьера.
4 февраля прибалтийский интернет-портал Delfi сообщил о том, что с августа по конец января 2022 года Ригой было построено 36,1 километров пограничного барьера на латвийско-белорусской границе.
Отмечается, что в настоящее время строительные работы ведутся на 75 из 82 километрах границы Латвии с Беларусью, в то время как проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 километра.
Напомним, что Литва и Польша уже завершили возведение пограничного барьера на границе с Беларусью. Литве забор обошелся в €152 миллиона, а Польше – почти в €340 миллионов.
Опубликовано: Диана Мудреченко