Delfi: Латвия построила на границе с Беларусью 36 километров забора

Латвия построила с августа 2022 года на границе с Беларусью 36 километров пограничного барьера.

4 февраля прибалтийский интернет-портал Delfi сообщил о том, что с августа по конец января 2022 года Ригой было построено 36,1 километров пограничного барьера на латвийско-белорусской границе.

Отмечается, что в настоящее время строительные работы ведутся на 75 из 82 километрах границы Латвии с Беларусью, в то время как проект предусматривает строительство ограждения на границе протяженностью 173 километра.

Напомним, что Литва и Польша уже завершили возведение пограничного барьера на границе с Беларусью. Литве забор обошелся в €152 миллиона, а Польше – почти в €340 миллионов.