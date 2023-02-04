Марченко: 500 тысяч абонентов в Одессе и области остались без света
Глава ОВА Максим Марченко заявил, что на данный момент 500 тысяч абонентов в Одессе и области остаются без света.
4 февраля глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своём Telegram-канале заявил о том, что 500 000 абонентов в Одессе и области остаются без электричества после произошедшей сегодня утром аварии на подстанции.
Марченко утверждает, что в регион будут доставлены генераторы для подключения объектов критической инфраструктуры.
Одесский чиновник отметил, что повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому не стал делать прогнозы по срокам завершения ремонта пострадавшего при пожаре энергообъекта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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