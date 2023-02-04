Один человек погиб в результате попадания ракеты ВСУ в многоквартирный дом в Донецке
Один человек погиб в результате попадания украинской ракеты в жилой многоквартирный дом в Киевском районе Донецка.
4 февраля информационное агентство «ДАН», со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что спасатели обнаружили под завалами обстреленного бойцами подразделений Вооружённых сил Украины многоквартирного дома в Донецке тело погибшего человека.
По словам соседей, под завалами частично разрушенного жилого дома по ул. Артема недалеко от ТЦ «Донецк Сити» в Киевском районе административного центра ДНР могут находиться до четырёх человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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