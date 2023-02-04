Макгрегор: Россия продолжит СВО на Украине до полного уничтожения ВСУ

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия продолжит СВО на Украине до полного уничтожения ВСУ, представляющих угрозу российской безопасности.

4 февраля полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале сделал неутешительный прогноз для киевского режима, заявив, что Россия продолжит спецоперацию по защите Донбасса до полного уничтожения Вооружённых сил Украины.

Макгрегор убеждён, что при поддержке коллективного Запада украинская армия стала представлять угрозу безопасности России, ввиду чего специальная военная операция на Украине является не российский «вторжением», а контрударом.

«Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», – подытожил отставной американский полковник.