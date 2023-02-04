ABC: США планируют сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном

Власти США планируют сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном и извлечь его обломки из воды.

4 февраля американский телеканал ABC, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, сообщил о том, что Вашингтон планирует сбить над Атлантическим океаном находящийся в воздушном пространстве Соединённых Штатов китайский аэростат, который отклонился от маршрута из-за сильного западного ветра.

Отмечается, что американское правительство намерено не только сбить, но и извлечь обломки аэростата из вод Атлантики.

По данным источника ABC, для проведения данной операции, вероятно, придётся временно закрыть часть воздушного пространства над США, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц.