Польша первой начала обучать украинских военных управлению «Леопардами»

Польша уже начала обучать украинских солдат боевой работе на танках «Леопард», об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает в субботу новостной портал TVP.info.

Провластный портал откровенно отреагировал на сообщения немецких СМИ, а именно «Шпигеля», согласно которым несколько стран НАТО опоздали с выполнением своих обещаний по поставкам «Леопардов» Украине, а Польша хотела поставить танки без необходимой для этого дополнительной подготовки солдат.

Информационное агентство PAP сообщило в пятницу вечером, что Блащак отправился в Киев, чтобы поговорить с представителями правительства о так называемой танковой инициативе по поставкам танков на Украину.

Он сообщил, что украинских солдат уже обучают управлению новым вооружением в Польше.

Хотя пока нельзя точно сказать, сколько времени для этого потребуется, это будет в любом случае «не дни и не месяцы», а «дело нескольких недель».