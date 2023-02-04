Мнение: Китай использует российский опыт и готовит блицкриг для захвата Тайваня
2023-02-04 20:51
По словам тайваньского дипломата, Китай извлекает уроки из действий президента России Владимира Путина на Украине.
Председатель КНР Си Цзиньпин готовит нападение на Тайвань как «настоящий блицкриг», заявил представитель Тайваня в Германии Ши Цзи-Вей в интервью RTL/ntv.
«Он видел ошибки Путина. Си пришлось бы действовать очень жестоко», - сказал дипломат.
При этом Ши призвал Германию уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.
Опубликовано: Тарас Медведев