Мнение: Китай использует российский опыт и готовит блицкриг для захвата Тайваня

2023-02-04 20:51

По словам тайваньского дипломата, Китай извлекает уроки из действий президента России Владимира Путина на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит нападение на Тайвань как «настоящий блицкриг», заявил представитель Тайваня в Германии Ши Цзи-Вей в интервью RTL/ntv. 

«Он видел ошибки Путина. Си пришлось бы действовать очень жестоко», - сказал дипломат. 

При этом Ши призвал Германию уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.
 

Опубликовано: Тарас Медведев