Мнение: Китай использует российский опыт и готовит блицкриг для захвата Тайваня

По словам тайваньского дипломата, Китай извлекает уроки из действий президента России Владимира Путина на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит нападение на Тайвань как «настоящий блицкриг», заявил представитель Тайваня в Германии Ши Цзи-Вей в интервью RTL/ntv.

«Он видел ошибки Путина. Си пришлось бы действовать очень жестоко», - сказал дипломат.

При этом Ши призвал Германию уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.

