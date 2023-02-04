Handelsblatt: Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии

Издание Handelsblatt сообщает, что Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1 из собственных промышленных запасов.

Сообщается, что большая часть военных машин, имеющихся в запасе, может быть отремонтирована.

Вместе с тем некоторые боевые машины на данный момент находятся в достаточно плохом состоянии.

По последним данным, у компании Flensburger Fahrzeugbau есть 99 танков, а у компании Rheinmetall – 88 машин.