WSJ: Китай передает России технологии для ведения спецоперации

Издание Wall Street Journal со ссылкой на информацию российской таможни сообщает, что Китай представляет России технологии для ведения спецоперации.

В материале говорится, что китайские госкомпании передали России навигационное оборудование, устройства для создания помех, компоненты для реактивных истребителей.

По информации издания, получателями являлись росийскеие оборонные компании, которые находятся под санкциями.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпинь заверил главу Евросовета Шарля Мишеля, что Китай не поставляет вооружения в Россию.