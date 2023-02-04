Медведев предупредил «банду наркоманов» о последствиях удара по Крыму
Дмитрий Медведев рассказал о возможных последствиях нападения украинской армии на крымский полуостров.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где публично обратился к администрации Киева, назвав её "бандой наркоманов". По мнению Медведева, если вооружённые силы Украины атакуют Крым, являющийся частью РФ, то российские войска неизбежно совершат возмездие.
При этом Дмитрий Медведев отменил, что в случае удара ВСУ по территорию крымского полуострова Москва оставляет за собой право отвечать на агрессию с помощью любого оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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