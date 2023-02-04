Медведев предупредил «банду наркоманов» о последствиях удара по Крыму

Дмитрий Медведев рассказал о возможных последствиях нападения украинской армии на крымский полуостров.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где публично обратился к администрации Киева, назвав её "бандой наркоманов". По мнению Медведева, если вооружённые силы Украины атакуют Крым, являющийся частью РФ, то российские войска неизбежно совершат возмездие.

При этом Дмитрий Медведев отменил, что в случае удара ВСУ по территорию крымского полуострова Москва оставляет за собой право отвечать на агрессию с помощью любого оружия.