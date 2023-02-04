В Министерстве обороны России рассказали об успешном проведении операции по репатриации пленных военных национальной армии.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации уведомляет, что в результате длительных переговоров с Генштабом украинской армии с подконтрольных Киеву земель в Россию вернулись 63 российских военнослужащих, которые ранее попали в плен вооружённых сил Украины.

В российском оборонном ведомстве отметили, что некоторые из вернувшихся солдат армии РФ нуждались в экстренной медицинской и психологической помощи.