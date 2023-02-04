Пентагон: сбитый китайский зонд вёл слежку за стратегическими объектами США

В Пентагоне рассказали о характере деятельности принадлежащего Китаю аэростата, который был сбит на территорией американского государства.

Шеф Пентагона Ллойд Остин уведомляет, что китайский зонд, который был перехвачен американской боевой авиацией у берегов Северной Каролины, следил за стратегически важными военными объектами Соединённых Штатов. Также Остин отметил, что китайский аэростат был сбит по поручению Байдена.

Примечательно, что в МИД Китая отрицают разведывательный характер зонда, однако ещё один подобный воздушный объект был замечен в небе над Латинской Америкой.