Зеленский лишил гражданства министров времён Януковича за паспорта РФ

Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда политиков, которые занимали посты министров во время президентства Виктора Януковича.

5 февраля Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ о лишении гражданства Украины Дмитрия Табачника, который был Министром образования страны во время нахождения Виктора Януковича на руководящей должности. Также по поручению Зеленского украинского гражданства лишился бывший глава МВД Виталий Захарченко.

По данным ряда зарубежных информагентств, решение Владимира Зеленского лишить гражданства Украины Табачника и Захарченко связано с тем, что у них нашли российские паспорта.