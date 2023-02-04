Пентагон: Украина сможет захватить Крым с помощью ракет GLSDB

В Пентагоне заявили о способности украинских военных вернуть крымский полуостров под контроль Киева.

Пресс-секретарь американского Пентагона Патрик Райдер провёл брифинг на полях Министерства обороны США, в рамках которого один из присутсвовавших журналистов поинтересовался, смогут ли украинские войска вернуть Крым в состав своей страны исключительно военным путём.

По мнению Райдера, бойцы ВСУ в состоянии захватить крымский полуостров с помощью дальнобойных ракет GLSDB, которые Соединённые Штаты передадут Киеву в скором времени.