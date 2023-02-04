Пентагон: Украина сможет захватить Крым с помощью ракет GLSDB
В Пентагоне заявили о способности украинских военных вернуть крымский полуостров под контроль Киева.
Пресс-секретарь американского Пентагона Патрик Райдер провёл брифинг на полях Министерства обороны США, в рамках которого один из присутсвовавших журналистов поинтересовался, смогут ли украинские войска вернуть Крым в состав своей страны исключительно военным путём.
По мнению Райдера, бойцы ВСУ в состоянии захватить крымский полуостров с помощью дальнобойных ракет GLSDB, которые Соединённые Штаты передадут Киеву в скором времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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