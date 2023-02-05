Байден просил сбить зонд КНР 1 февраля, но передумал из-за просьб Пентагона
Джо Байден утверждает, что он просил сбить китайский аэростат в небе над США как можно быстрее.
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден утверждает, что ещё 1 февраля он распорядился о немедленном перехвате китайского зонда, который был замечен в небе над американским государством. По словам Байдена, операция по перехвату аэростата КНР состоялась лишь в субботу, поскольку в Пентагоне настояли на невозможности удара по воздушному объекту из-за его нахождении над жилимы постройками.
4 февраля войска США сбили воздушный шар Китая, после чего шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что перехваченный аппарат вёл слежку за американскими стратегическими военными объектами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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