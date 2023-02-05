Байден просил сбить зонд КНР 1 февраля, но передумал из-за просьб Пентагона

Джо Байден утверждает, что он просил сбить китайский аэростат в небе над США как можно быстрее.

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден утверждает, что ещё 1 февраля он распорядился о немедленном перехвате китайского зонда, который был замечен в небе над американским государством. По словам Байдена, операция по перехвату аэростата КНР состоялась лишь в субботу, поскольку в Пентагоне настояли на невозможности удара по воздушному объекту из-за его нахождении над жилимы постройками.

4 февраля войска США сбили воздушный шар Китая, после чего шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что перехваченный аппарат вёл слежку за американскими стратегическими военными объектами.