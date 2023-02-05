Соскин: Зеленский попал в «капкан» и уйдёт в отставку вместе с Байденом
Экономист Олег Соскин прогнозирует скорую отставку Владимира Зеленского с должности президента Украины.
5 февраля бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что позиции американской демократической партии начинают ослабевать, ввиду чего реальная власть в государстве начинает переходить к республиканцам. По мнению Соскина, в ближайшем времени Джо Байден будет вынужден покинуть пост президента из-за своего преклонного возраста и участившейся критики в его адрес.
Также Олег Соскин уверен, что как и Байден, Владимир Зеленский находится в "капкане", выходом из которого является только одновременная отставка президентов США и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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