Соскин: Зеленский попал в «капкан» и уйдёт в отставку вместе с Байденом

Экономист Олег Соскин прогнозирует скорую отставку Владимира Зеленского с должности президента Украины.

5 февраля бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что позиции американской демократической партии начинают ослабевать, ввиду чего реальная власть в государстве начинает переходить к республиканцам. По мнению Соскина, в ближайшем времени Джо Байден будет вынужден покинуть пост президента из-за своего преклонного возраста и участившейся критики в его адрес.

Также Олег Соскин уверен, что как и Байден, Владимир Зеленский находится в "капкане", выходом из которого является только одновременная отставка президентов США и Украины.