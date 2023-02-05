Франк: невозможно доказать причастность РФ к диверсии на «Северных потоках»

Немецкий Генпрокурор Питер Франк утверждает, что в настоящий момент западные спецслужбы не могут доказать, что Россия имеет отношение к повреждению газопроводов North Streem.

Газета Welt am Sonntag опубликовала интервью с Генеральным прокурором Германии Питером Франком, который утверждает, что немецкие и западные спецслужбы на текущий момент не обладают фактами, которые бы свидетельствовали о причастности России к подрыву трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

При этом Франк подчеркнул, что сейчас ещё нельзя с уверенностью утверждать о том, что произошедшее на газопроводах North Stream является диверсией.