Нетаньяху: Израиль изучит возможность поставки оружия в Украину
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что в будущем Минобороны его страны может поставить вооружения украинским войскам.
В воскресенье Биньямин Нетаньяху публично заявил, что в ближайшее время правительство Израиля намеревается изучить вопрос о возможности передачи собственного оружия и боеприпасов вооружённым силам Украины. При этом Нетаньяху отметил, что решение администрации Тель-Авива о поставках оружия Киеву будет принято с учётом национальных интересов израильского государства.
Примечательно, что накануне Биньямин Нетаньяху заявил о нежелании передавать Киеву собственные вооружения из-за нежелания властей Израиля вступать в войну с армией России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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