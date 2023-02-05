Нетаньяху: Израиль изучит возможность поставки оружия в Украину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что в будущем Минобороны его страны может поставить вооружения украинским войскам.

В воскресенье Биньямин Нетаньяху публично заявил, что в ближайшее время правительство Израиля намеревается изучить вопрос о возможности передачи собственного оружия и боеприпасов вооружённым силам Украины. При этом Нетаньяху отметил, что решение администрации Тель-Авива о поставках оружия Киеву будет принято с учётом национальных интересов израильского государства.

Примечательно, что накануне Биньямин Нетаньяху заявил о нежелании передавать Киеву собственные вооружения из-за нежелания властей Израиля вступать в войну с армией России.