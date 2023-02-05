Байден обвинил Пентагон в нежелании сбивать китайских зонд над США

Джо Байден утверждает, что администрация Пентагона виновна в слишком позднем перехвате китайского аэростата над территорией Соединённых Штатов.

Вечером 4 февраля военно-воздушные силы США сбили китайский зонд над территорией побережья штата Северная Каролина, после чего глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что местные аналитики осмотрели перехваченный объект, придя к выводу, что он следил за американскими армейскими базами стратегического характера.

По мнению Джо Байдена, представители Пентагона виновны в том, что китайский аэростат был перехвачен лишь в субботу, поскольку президент поручил сбить объект 1 февраля "как можно скорее".