Руссель: парламент Франции проведёт дебаты о поставках оружия Украине
Глава французской партии коммунистов Фабьен Руссель анонсировал проведение парламентских дебатов о необходимости поставок вооружений Киеву.
Французский парламентарий Фабьен Руссель утверждает, что представители коммунистической партии совместно с фракциями республиканцев и демократов инициировали проведение дебатов в Национальном собрании, предметом которых является поставка оружия украинским войскам. По мнению Русселя, администрация Парижа не должна стать участником боевых действий в Украине.
Характерно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон публично допустил поставку французских истребителей и танков Киеву. Позднее лидер Минобороны Франции Кристиан Камбон выразил аналогичное мнение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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