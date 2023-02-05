Руссель: парламент Франции проведёт дебаты о поставках оружия Украине

2023-02-05 00:53

Глава французской партии коммунистов Фабьен Руссель анонсировал проведение парламентских дебатов о необходимости поставок вооружений Киеву.

Французский парламентарий Фабьен Руссель утверждает, что представители коммунистической партии совместно с фракциями республиканцев и демократов инициировали проведение дебатов в Национальном собрании, предметом которых является поставка оружия украинским войскам. По мнению Русселя, администрация Парижа не должна стать участником боевых действий в Украине.

Характерно, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон публично допустил поставку французских истребителей и танков Киеву. Позднее лидер Минобороны Франции Кристиан Камбон выразил аналогичное мнение.

Опубликовано: Ткачёв Андрей