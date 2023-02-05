Вандалы испачкали краской памятник советским воинам в Харькове

Неизвестные осквернили памятник Воинам-Освободителям в Харькове, исписав монумент краской.

В воскресенье журналисты новостного агентства KharkivToday сообщили, что злоумышленники изрисовали памятник советским воинам в Харькове красной краской, нанеся на монумент символику украинского националистического батальона "Азов", который признан террористическим в России.

Примечательно, что ранее один из основателей программы по "декоммунизации" Украины Вадим Поздняков попросил администрацию Харькова снести памятник советским солдатам.