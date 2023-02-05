Кабмин Украины разрешил чиновницам выезжать за границу с детьми
Украинский Кабинет министров постановил разрешить местным женщинам-политикам покидать страну вместе с детьми.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уведомляет, что накануне в стране был принят законопроект, запрещающий украинским депутатам покидать территорию государства без наличия уважительных причин. Позднее пресс-служба местного Кабмина сообщила, что женщины-чиновники могут выезжать за рубеж в сопровождении своих детей.
Также в пресс-релизе Кабинета министров Украины отмечается, что местные чиновницы имеют право ездить за границу для того, чтобы увидеться с собственными детьми, однако депутаты женского пола обязаны вернуться на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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