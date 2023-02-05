Жители Греции провели митинг против прибытия авианосца США «Джордж Буш»
Греческие граждане провели масштабную акцию протеста, выразив недовольство с заходом американского авианосца "Джордж Буш" в порт Пирей.
5 февраля ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что в минувшую субботу на территории Греции состоялся митинг против захода авианосца ВМС Соединённых Штатов "Джордж Буш" в местный порт Пирей, поскольку недавно данный корабль покинул греческий остров Крит, в который скоро прибудет французский авианосец "Шарль де Голль".
Местные протестующие скандировали лозунги против вовлечения Греции в планы Североатлантического альянса, отметив, что присутствие западной военной техники нежелательно в их стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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