Экс-госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что администрация прежнего президента его страны могла сдерживать Владимира Путина от принятия агрессивных решений.

Газета The Guardian опубликовала фрагмент интервью с бывшим представителем Госдепа Майком Помпео, который публично заявил, что команда прежнего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа обладала способностью "сдерживать" Владимира Путина.

В качестве аргумента Помпео напомнил, что в бытность Трампа президентом США Путин не отдавал приказов о проведении спецоперации в Украине, однако при власти Джо Байдена российское руководство распорядилось о начале СВО.

Примечательно, что ранее сам Дональд Трамп пообещал, что сможет договориться о завершении боевых действий в Украине за 24 часа, если вновь станет президентом.