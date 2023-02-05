Guardian: Помпео заявил о способности команды Трампа «сдерживать» Путина
Экс-госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что администрация прежнего президента его страны могла сдерживать Владимира Путина от принятия агрессивных решений.
Газета The Guardian опубликовала фрагмент интервью с бывшим представителем Госдепа Майком Помпео, который публично заявил, что команда прежнего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа обладала способностью "сдерживать" Владимира Путина.
В качестве аргумента Помпео напомнил, что в бытность Трампа президентом США Путин не отдавал приказов о проведении спецоперации в Украине, однако при власти Джо Байдена российское руководство распорядилось о начале СВО.
Примечательно, что ранее сам Дональд Трамп пообещал, что сможет договориться о завершении боевых действий в Украине за 24 часа, если вновь станет президентом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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