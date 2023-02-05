Чавушоглу: террористические организации «минируют» путь Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу мешает поддержка террористических структур со стороны администрации Стокгольма.

5 февраля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу дал интервью местному журналу Andolu, где публично заявил, что террористические организации "минируют" путь Швеции по вступлению в военно-политический блок НАТО, поскольку шведские власти не выполняют договорённостей, достигнутых при участии администрации Анкары.

По словам Чавушоглу, правительство Турции не может поддержать усилия Швеции по присоединению к Североатлантическому альянсу, поскольку власти этой страны поддерживают "Рабочую партию Курдистана" и поощряют акции с сожжением Корана.