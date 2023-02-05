NYT: Конгресс США предупреждали о воздушном наблюдении со стороны Китая

Издание New York Times утверждает, что члены американского Конгресса были предупреждены о наличии воздушной слежки за секретными объектами США.

Журналисты газеты The New York Times сообщают, что около месяца назад члены Конгресса США получили секретный доклад, в котором утверждалось, что неопознанный летающий объект следил за американский авиационной базой Фаллон в штате Невада, а также за авиабазой морпехов Ивакуни на территории Японии.

По данным журналистов NYT, в докладе не сказано, какой стране принадлежал воздушный объект, однако он был охарактеризован как новейший разведывательный аппарат иностранного производства, а два высокопоставленных американских чиновника заявили, что наблюдательный зонд был китайским.