NYT: Конгресс США предупреждали о воздушном наблюдении со стороны Китая
Издание New York Times утверждает, что члены американского Конгресса были предупреждены о наличии воздушной слежки за секретными объектами США.
Журналисты газеты The New York Times сообщают, что около месяца назад члены Конгресса США получили секретный доклад, в котором утверждалось, что неопознанный летающий объект следил за американский авиационной базой Фаллон в штате Невада, а также за авиабазой морпехов Ивакуни на территории Японии.
По данным журналистов NYT, в докладе не сказано, какой стране принадлежал воздушный объект, однако он был охарактеризован как новейший разведывательный аппарат иностранного производства, а два высокопоставленных американских чиновника заявили, что наблюдательный зонд был китайским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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