Рузиталяб: Запад использует СМИ как оружие против России и Ирана
Иранский публицист Мохаммад-Хасан Рузиталяб утверждает, что правительства западных государств задействуют СМИ в качестве оружия против своих стратегических конкурентов.
В воскресенье гендиректор издания "Иран" Мохаммад-Хасан Рузиталяб публично заявил, что главы стран коллективного Запада используют средства массовой информации против своих потенциальных противников в лице Москвы и Тегерана. По мнению Рузиталяба, западные СМИ являются столь же опасным вооружением, как и оборонная промышленность.
Также Мохаммад-Хасан Рузиталяб отметил, что в случаях, когда работа зарубежных журналистов против Ирана и России оказывается неэффективной, правительство США и их союзники вводят санкции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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