Иранский публицист Мохаммад-Хасан Рузиталяб утверждает, что правительства западных государств задействуют СМИ в качестве оружия против своих стратегических конкурентов.

В воскресенье гендиректор издания "Иран" Мохаммад-Хасан Рузиталяб публично заявил, что главы стран коллективного Запада используют средства массовой информации против своих потенциальных противников в лице Москвы и Тегерана. По мнению Рузиталяба, западные СМИ являются столь же опасным вооружением, как и оборонная промышленность.

Также Мохаммад-Хасан Рузиталяб отметил, что в случаях, когда работа зарубежных журналистов против Ирана и России оказывается неэффективной, правительство США и их союзники вводят санкции.