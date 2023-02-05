Над сектором Газа сбит небольшой самолет, сообщили израильские военные

Израильская армия заявила в субботу, 4 февраля, что перехватила небольшой самолет над сектором Газа.

«Это был не запуск ракеты», — сообщили в армии Израиля, отметив, что в регионе продолжаются наземные операции.

После недавних ракетных атак на южные регионы Израиля, правительство этой страны ужесточило контроль над воздушным пространством.