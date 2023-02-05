Над сектором Газа сбит небольшой самолет, сообщили израильские военные
2023-02-05 03:29
Израильская армия заявила в субботу, 4 февраля, что перехватила небольшой самолет над сектором Газа.
«Это был не запуск ракеты», — сообщили в армии Израиля, отметив, что в регионе продолжаются наземные операции.
После недавних ракетных атак на южные регионы Израиля, правительство этой страны ужесточило контроль над воздушным пространством.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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